Для усиления морского ядерного сдерживания Кремль вооружает свой флот тремя подводными крейсерами последнего поколения, обладающими исключительными маневренными и атакующими возможностями. Об этом пишет обозреватель InsideOver Марко Пиццорно. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Помимо напряженности на границе с Украиной, масштабные действия Кремля сейчас, похоже, направлены также на планирование операций с участием морских сил ядерного сдерживания. Российская военная машина готовит развертывание секретного оружия, способного наносить ракетные удары по вражеским военным и промышленным объектам, относящихся к «стратегически жизненно важным», сообщает читателям Пиццорно.

Под эгидой морского ядерного сдерживания Кремль вооружает свой флот тремя подводными крейсерами последнего поколения, обладающими исключительными маневренными и атакующими возможностями, которые в российских СМИ описываются даже как «беспрецедентные». Три жемчужины – это ударная АПЛ «Новосибирск» проекта 885М, атомная стратегическая подводная лодка «Князь Олег» проекта 955А, и дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан».

Российские официальные издания сообщают о множестве улучшений, особенно в системах маневрирования, гидролокаторах и всем коммуникационном оборудовании, что в настоящее время выводят подводные силы России на весьма продвинутый уровень. В части ударной мощи стратегическая подводная лодка «Князь Олег» класса «Борей-А» будет вооружена баллистическими ракетами. В отношении АПЛ проекта 885М (также известного как «Ясень-М») подчеркивается опасность их вооружения и «многозадачность» поражающего действия, а также особые возможности универсальных пусковых установок, предназначенных для применения гиперзвукового оружия «Циркон», крылатых ракет «Калибр» и противокорабельных ракет класса «Оникс».

Российская военная промышленность фактически поставила ВМФ России не только подводные крейсера. В состав поставленного вооружения входят также морские десантные средства, новый ракетный комплекс и береговой супер-радар класса «Монолит-БР».

Для политики ядерного сдерживания Москвы вскоре будет готово еще больше военно-морских вооружений. Анализ показывает, что близятся к завершению работы по постановке на вооружение еще одной платформы, которая вызывает наибольшие опасения. Речь идет о новом оружии фрегатов проекта 22350 (более известном как класс «Адмирал Горшков»).

Головному кораблю этой серии уже суждено было стать первым носителем гиперзвуковых ракет. Эта боевая единица предназначена для ведения эффективной противокорабельной, противолодочной и противовоздушной борьбы и включает в себя элементы стелс-технологий, которые делают ее максимально незаметной для радаров, несмотря на то, что длина корпуса такого корабля составляет 135 метров, а вес – 5000 тонн. Кроме прочего, класс «Адмирал Горшков» также вооружается «универсальными» вертикальными пусковыми установками с 16 ячейками, предполагающие возможность запуска ракет «Калибр».