Главнокомандующий шведскими вооружёнными силами Микаэль Бюден прокомментировал требования РФ об ограничении расширения НАТО.

Согласно заявлению Бюдена, принятие этих требований будет представлять опасность для обороны Швеции. Так, он считает, что если требования со стороны России ограничить расширение НАТО будут выполнены, что при нападении на Швецию ситуация станет весьма мрачной, так как будут проблемы с возможностью сотрудничества с НАТО. В итоге Швеция может не получить необходимой им поддержки, которая позволила бы справиться с долгой сложной ситуацией.

Отмечается, что сотрудничество НАТО и Швеции началось в 1994 году. В 2016 году был одобрен договоров, по которому силы НАТО можно отправлять в Швеции. В свою очередь, королевство должно обеспечивать необходимые условия для их функционирования.

Ранее мы сообщали, что детей в Швеции начали пугать российским “вторжением”. Использовалась для этого сеть TikTok.