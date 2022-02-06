Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил конгрессменам, что Киев может пасть в течение 72 часов, если произойдет полномасштабное вторжение России в Украину. Об этом сообщает Fox News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Генерал Милли в ходе слушаний в Конгрессе США, прошедших за закрытыми дверями 2 и 3 февраля, заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину может привести к падению Киева в течение 72 часов. По его оценке, это может стоить потерь убитыми до 4 000 российских и до 15 000 украинских военнослужащих, а также гибели от 25 000 до 50 000 гражданских лиц.

Кроме Милли, на этих слушаниях присутствовали другие важнейшие представители администрации Байдена, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, директор национальной разведки Аврил Хейнс, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

Несколько законодателей выразили обеспокоенность тем, что администрация Байдена не отреагировала быстро и не предоставила Украине значительную военную помощь, такую ​​как зенитные комплексы и реактивные системы залпового огня, которые защитили бы ее от вторжения из России. Представители администрации Байдена на встречах ответили на эти опасения, заявив, что значительная поставка военной помощи Украине может быть использована как повод для вторжения в Украину.

В то время как Украина получает помощь в области безопасности от Соединенных Штатов в виде ассигнований в размере 200 миллионов долларов США, выделенных в декабре, она также получает 600 миллионов долларов США в виде помощи от Великобритании и стран Балтии, что включает противотанковые ракеты Javelin и переносные зенитные ракеты Stinger старой версии.

Соединенные Штаты также работают над подготовкой к серьезному кризису с беженцами и мигрантами. Европейские союзники также ведут дискуссии о жилье и потоках мигрантов, исходя из предположения, что граждане Украины будут бежать в другие части Европы. По оценкам западных аналитиков, в случае «российского вторжения» ожидается от 1 до 5 миллионов беженцев и вынужденных переселенцев из Украины.

Корреспондент Fox News по национальной безопасности Дженнифер Гриффин отдельно сообщила, что Россия в настоящее время сосредоточила на границах Украины 70% военного персонала и вооружений, которые необходимы для полномасштабного вторжения в страну. Количество российских батальонных тактических групп (БТГ) на границе увеличилось с 60 до 83 за две прошедшие недели. Еще 14 БТГ находятся в пути.

Эта информация широко распространяется всеми ведущими СМИ Запада и основана на словах двух анонимных официальных лиц США, которые, в свою очередь, ссылаются на данные Национальной разведки. Примечательно, что все другие приведенные цифры в целом совпадают с теми, что озвучил генерал Милли в Конгрессе США. Разве что один из неназванных «высокопоставленных чиновников» указал, что падение украинской столицы Киева возможно даже через 48 часов, если Россия задействует всю свою воздушную и наземную военную мощь.

Стоит отметить, что официальные представители России неоднократно сообщали, что Москва не планирует нападать на соседей. В частности, 5 февраля об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов: “Россия не собирается нападать на Украину, это не отвечает интересам Москвы“.