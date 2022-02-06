Специалисты всемирной экологической организации присоединились к критике провалившейся «мусорной реформы» в Петербурге. Эксперт группы «Ноль отходов» Дмитрий Нестеров заявил, что петербуржцы в ответ не ненадлежащее исполнение обязанностей новым оператором НЭО могли бы отказаться от оплаты за вывоз ТКО. Транспортировка отходов с началом 2022 года оказалась сорвана новыми подрядчиками.

Помимо нарушения графика вывоза отходов с придомовых территорий «мусорная реформа» спровоцировала ещё одно вопиющее нарушение. Вместо заявленной экологичности появились несанкционированные свалки, одну из которых связывают с новым перевозчиком «Эко Лэнд».

Эколог посоветовал «Невскому экологическому оператору» тщательнее подходить к выбору подрядчиков и наладить диалог с обществом, чтобы в публичном поле объяснить многочисленные сбои в реализации мусорной реформы на ее первоначальном этапе.

«Мне кажется, что регоператору нужно выступить с публичным заявлением, провести пресс-конференцию или что-то подобное, и сделать это совместно с компанией «Эко Лэнд», чтобы как-то ответить на вопросы, что с ними происходит. Им пора прийти в чувство».

Нестеров также обратил внимание на коллективную ответственность Смольного за организацию работы нового регионального оператора. В правительстве города ситуацию с вывозом мусора курируют Комитет по природопользованию и Комитет по охране окружающей среды. Все эти структуры тоже должны взаимодействовать с обществом. В частности, через СМИ, «чтобы было понятно, какая задача стоит перед регоператором», заметил эксперт.

Эколог справедливо заметил, что если Смольный и впредь продолжит игнорировать мусорные проблемы, не пойдет на диалог с общественниками, то такая ситуация может довести людей до протестных проявлений.

«… Если не будет взаимодействия, то люди могут объявить бойкот регоператору. Люди могут отказаться платить за вывоз ТКО. Это будет также удар по имиджу Смольного. Ведь это Смольный, условно говоря, выбирал регионального оператора и ставил ему задачи, что нужно делать», – заметил он.

В ответ на критику за доведение города до мусорного коллапса губернатор Александр Беглов апеллировал к необходимости довести начатую реформу до конца, а не вносить в нее изменения. Ранее эксперты также указывали на неготовность Смольного к проведению мусорной реформы и нежелание обсуждать ее явный провал с общественностью. В ситуации, когда власть игнорирует собственные ошибки, такое молчание может обернуться ростом протестных настроений в коммунальной сфере.