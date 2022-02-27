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Пищевые волокна, белок и витамины B1 и B6 превращают фисташки в мощное средство против хронической усталости. Кроме того, в них содержится около 45 процентов жира, рассказал кандидат медицинских наук Александр Мамонов.

По его словам, тонизирующее действие фисташек на организм объясняется наибольшим содержанием пищевых волокон в сравнении с любыми другими орехами. Однако употреблять их нужно правильно.

Сейчас фисташки пользуются популярностью как закуска к пиву. Однако их сочетание с солью и алкоголем только вредит организму. Пиво минимизирует все полезные свойства орехов, а соль задерживает жидкость, создавая проблемы со здоровьем.

Еще одно полезное свойство фисташек – это способность снижать риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Но употреблять их необходимо умеренно, так как калорийность продукта достаточно высокая. По словам эксперта, 30 граммов в день вполне достаточно для человека со средним уровнем физической нагрузки.

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