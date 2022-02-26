Журналист и эколог Юрий Шевчук раскритиковал работу «Невского экологического оператора» (НЭО), ответственного за вывоз и утилизацию отходов в Петербурге. Он считает, что его подрядчики вместо улучшения экологической ситуации в городе усугубляют ее незаконными свалками.

Эксперт напомнил, что в начале февраля активисты-экологи выявили нелегальное складирование отходов неподалеку от поселка Большая Ижора, которое осуществлял подрядчик НЭО компания «Эко Лэнд». Однако Смольный до сих пор не прокомментировал эту ситуацию.

По словам эколога, замена новым регоператором и его подрядчиками больших мусорных контейнеров «пухто» на маленькие «кубовики» является бессмысленной. А из-за того, что эти баки даже не подписаны, некоторые из них с площадок исчезли, скорее всего, на чьи-нибудь дачи – по причине их «бесхозности».

Несмотря на то, что на подготовку «мусорной реформы» городу предоставили отсрочку в три года, стартовала она в начале января крайне неудачно. Команда губернатора Александра Беглова за это время не подготовила концепцию и действующую территориальную схему, из-за чего во всех дворах Петербурга начали скапливаться горы отходов. Хотя жалобы жителей города на эту проблему множатся ежедневно, Смольный до сих пор ее не решил.

Ранее на конференции представитель бюро юридических стратегий Legal To Business Светлана Гузь сообщила, что 95% всех жалоб на скопления мусора поступают из Петербурга.