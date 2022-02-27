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Муниципальный депутат Владислав Вольский обрушился с критикой на качество дорог в Санкт-Петербурге. Системная проблема ухудшается с каждым годом.

Вольский акцентировал внимание на колейности, ставшей одной из ключевых проблем на дорогах Северной столицы.

«Если еще на Невском будет колейность, то это будет вообще ужас. Я думаю, что Невский проспект как- то будут пытаться поддерживать. Невский, Московский проспекты, такие основные магистрали», – заявил эксперт в рамках беседы с корреспондентом PiterNews24.

По мнению мундепа, отдельно стоит отметить рост жалоб от жителей города. Непоследовательная политика губернатора Александра Беглова привела к становлению новой нормы – горожане свыклись со всеми проблемами и системными коллапсами, и уже перестали чему-либо удивляться.

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