Муниципальный депутат Владислав Вольский обрушился с критикой на качество дорог в Санкт-Петербурге. Системная проблема ухудшается с каждым годом.

Вольский акцентировал внимание на колейности, ставшей одной из ключевых проблем на дорогах Северной столицы.

«Если еще на Невском будет колейность, то это будет вообще ужас. Я думаю, что Невский проспект как- то будут пытаться поддерживать. Невский, Московский проспекты, такие основные магистрали», – заявил эксперт в рамках беседы с корреспондентом PiterNews24.

По мнению мундепа, отдельно стоит отметить рост жалоб от жителей города. Непоследовательная политика губернатора Александра Беглова привела к становлению новой нормы – горожане свыклись со всеми проблемами и системными коллапсами, и уже перестали чему-либо удивляться.