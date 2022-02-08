Сухопутные силы НАТО в случае конфликта с Россией не могут рассчитывать на боевые действия под эффективной защитой «воздушного зонтика» в сфере малых высот. Об этом пишут в Defense News полковник ВВС США Максимилиан К. Бремер и эксперт Атлантического совета Келли А. Грико. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«В случае конфликта с Россией ВВС США и НАТО столкнутся с опасными угрозами в так называемом «воздушном побережье» – то есть в маловысотном воздушном пространстве зоны действий наземных войск. В этой сфере российская интеграция небольших тактических беспилотников, низколетящих ракет, систем радиоэлектронной борьбы и барражирующих боеприпасов способна соперничать за контроль над воздухом в условиях, когда сухопутные силы НАТО не могут рассчитывать на защитный воздушный зонтик или на эффективную непосредственную поддержку с воздуха», – констатируют американские военные аналитики.

Большое количество российских боевых беспилотников и зенитной артиллерии с радиолокационным наведением, а также зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), таких как SA-24 («Игла-С») и SA-25 («Верба») делает «воздушное побережье» опасным и смертоносным. В будущем Россия планирует использовать рои барражирующих боеприпасов, также известных как «дроны-камикадзе», для создания своего рода «воздушного минного поля».

Высококачественные самолеты НАТО просто слишком дороги и малочисленны, чтобы подвергать их риску в роли непосредственной авиационной поддержки. Хотя F-35 может вести наземный огонь с более безопасных высот, такое дистанционное удаление для передовых ЗРК российских наземных подразделений даст им достаточное «окно», чтобы стрелять и уходить к моменту прибытия ответного боеприпаса.

Серьезной проблемой для НАТО является то, что этот дефицит непосредственной авиационной поддержки не может быть компенсирован наземными огневыми системами, учитывая нехватку тяжелой артиллерии. В то время как Россия полагается на артиллерию на 65 процентов своего общего числа огневых средств, НАТО зависит от авиации примерно на 80 процентов.

В случае военного конфликта с Россией сухопутные силы НАТО рискуют потерпеть поражение. Хотя военные США и НАТО осознали эту опасность после нагорно-карабахского конфликта, они по-прежнему не готовы отразить рои беспилотников и ракет малой дальности. Согласно отчетам, Пентагон в последние годы инвестировал миллиарды долларов в системы противодействия дронам, но до сих пор не может обнаружить 60% беспилотников в ходе испытаний.

Для противодействия этой очередной «новой российской угрозе» авторы Defense News рекомендуют НАТО модернизировать или приобрести больше тяжелой артиллерии и наземных систем ПВО, хотя это «потребует значительного времени и инвестиций». Лучший по их мнению вариант – эффективно бороться за господство в «воздушном побережье» как сверху, так и снизу.

«Вооруженные силы союзников по НАТО должны приобрести и интегрировать большое количество небольших дешевых беспилотников наряду с другими высококлассными воздушными и наземными огневыми средствами, чтобы получить локализованное превосходство в воздухе и увеличить огневую мощь, а также свести на нет преимущества России. Этого может быть достаточно, чтобы наступление России превратилось в тяжелую и дорогостоящую операцию, выиграв время для прибытия подкреплений НАТО на театр военных действий», – пишут Бремер и Грико.

Но одних технологических решений, по их мнению, будет недостаточно. НАТО также должна закрыть свой «концептуальный пробел» в военной доктрине. Действующая стратегия военно-воздушных сил НАТО не учитывает возникающие угрозы воздушному пространству в сфере низких высот.

По мере того, как вопрос контроля над прибрежной территорией становится все более обособленной сферой, доктринальные концепции НАТО должны соответствующим образом адаптироваться для сферы контроля над «воздушным побережьем, «даже если это может быть не самой легкой (или привлекательной) миссией для ВВС США и НАТО. Закрученные воздушные бои истребителей теперь больше не являются единственными или самыми важными боями в небе», – заключают американские аналитики.