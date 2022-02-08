В Петербурге набирает обороты резонансное дело о Доме Зингера на Невском проспекте.

В настоящее время в судебном порядке разбирается многомиллионная задолженность основного арендатора собственнику Дома Зингера на Невском, 28. А тем временем у магазина может смениться собственник. Дом Зингера может перейти под контроль «друга Беглова» — миллиардера Вагифа Мамишева. Семья азербайджанского бизнесмена неоднократно наживалась на проблемах книжного дома, а также пыталась любой ценой провести передел книжного рынка в Петербурге.

Сегодня полки и склады магазина практически пусты, руководство магазина объявило распродажу всего ассортимента с 50% скидкой. В качестве официальной причины озвучивается версия с капитальным ремонтом. По мнению продавцов, ремонтные работы затянутся на долгое время, а за этот период у магазина может смениться владелец.

Опасения сотрудников не беспочвенны – основной арендатор «Книжного магазина № 1» задолжал собственнику дома Зингера миллионы рублей за аренду. Очередное судебное заседание по этому делу перенесено из-за болезни судьи. Но есть мнение, что этот судебный процесс может быть частью большей игры, на кону которой — передача объекта под полный контроль семьи Мамишевых.

Книжный магазин принадлежит ООО «Санкт–Петербургский Дом книги», а администрация уже объявила передачу помещения АО «Торговой фирме “Санкт–Петербургский Дом книги”», принадлежащей Смольному. Пока нет решения суда, но Комитет по печати уже готовит документы на заключение договора-субаренды планирует деятельность будущего магазина. Поспешность, с которой все это делается, вызывает вопросы и наводит на определенное развитие событий, ключевой фигурой которых является Мамишев и его семья.

Проблемы у Дома книги на Невском были и раньше. В частности, в 2012 году принадлежащее Смольному АО «Петербургский дом книги» накопило внушительный долг за аренду, он составлял 179 млн рублей. ООО «Дом Книги» предложило свою помощь, инвестировав в магазин на грани банкротства 117,5млн под 1% годовых, а также попросил передать 49% акций. Стоит отметить, что ООО «Дом книги» принадлежит дочери влиятельного миллиардера Вагифа Мамишева – Лейле. А в СМИ неоднократно писали о тесных связях главы семейства с губернатором Александром Бегловым.

В итоге «помощь» азербайджанской влиятельной семьи обернулась для книжного дома долгом в размере 239,1 млн рублей. А так как АО «Петербургский дом книги» принадлежит городу, погашать долг пришлось из бюджета Петербурга.

ООО «Дом книги» Лейлы Мамишевой в октябре 2021 года обратился к Беглову с предложением инвестировать в развитие книготорговли. В обращении отмечается, что компания опять на грани банкротства «из-за большой кредиторской задолженности», перед бюджетом города в том числе. Прошлая «помощь» обошлась бюджету Петербурга почти в 118 млн рублей.

Сегодня магазину грозит не только смена владельца и возможные финансовые издержки из городского бюджета, но и потеря самого здания — Дома Зингера на Невском проспекте. Оно может перейти под управление семьи Мамишевых.