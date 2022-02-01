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Автор Daily Caller Уильям Ругер заявил, что США следует отменить принцип «открытых дверей» в НАТО. Его слова передаёт издание «ПолитРоссия».

Согласно заявлению автора статьи, Украина на данный момент является горячей точкой. НАТО посылает туда свои военные силы, объясняя это тем, что Россия намеревается осуществить «вторжение». Больше всего своих войск отправили Великобритания и США. Но, как заявил Ругер, их действия только ухудшили ситуацию.

По его мнению, эти действия могут ещё больше насторожить Россию. США и НАТО требуется проявлять больше осторожности. Усиление войск можно было бы оправдать тем, что Россия проявляет агрессию к какой-либо стране НАТО, однако этого не происходит.

Также журналист отметил, что Украина не способствует безопасности и процветаю США. «Флирт» Киева с НАТО только подрывает безопасность и увеличивает вероятность конфликта, в том числе и ядерного.

Недавно авторы издания Soha заявили, что для США оказалось неожиданностью быстрое возрождение российской армии. Также Россия разработала современное вооружение, которым США и НАТО нечего противопоставить.

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