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Соединенные Штаты после распада СССР и фактически полной деградации российской армии расслабились, однако в последние два десятилетия РФ преподнесла им неприятный сюрприз. После прихода к власти президента Владимира Путина ВС РФ вновь превратились в элитные войска, способные обеспечивать высокий уровень обороноспособности страны, пишет вьетнамское издание Soha.

Москва не только модернизировала Вооруженные силы и сделала их более мобильными и способными к решению любых боевых задач. Помимо этого, она разработала современные виды вооружений, которым США и НАТО нечего противопоставить.

Высокоточное оружие, обновленные до современного уровня ядерные боеголовки, гиперзвуковые ракеты и подводные беспилотники пугают Соединенные Штаты еще больше, чем вооружение Советской армии. Помимо этого, РФ делает успехи в разработке технологий искусственного интеллекта и электроники.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», уверены, что Москва готова отразить любые внешние угрозы, а также в случае необходимости перейти в мощное контрнаступление и одолеть самого серьезного противника.

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