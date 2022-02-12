Передвижение по Санкт-Петербургу становится невозможным. Депутат Муниципального округа №15 в Выборгском районе Сергей Самусев высказался об уборке снежных осадков в городе.

Критическая ситуация с расчисткой огромных сугробов и залежей льда сохраняется в Петербурге с начала декабря. Мундеп Самусев раскритиковал коммунальные службы города за халатную работу по расчистке города. Толстый слой льда в пешеходной зоне провоцирует все больше несчастных случаев.

«Я сам чуть не попал под машину, когда пытался перейти дорогу по пешеходному переходу, буквально вывалился на дорогу, потому что был такой покат с пешеходной тропы. Это очень печально, так много где», — передает слова Сергея Самусева Piternews24.

Мундеп Выборского района также отметил, что подобные жалобы поступают от многих жителей Санкт-Петербурга. Сотни обращений горожан почти три месяца остаются без ответа. Коммунальные службы Северной столицы ежедневно демонстрируют свою некомпетентность, а администрация губернатора Александра Беглова уже не раз показала свою неорганизованность в вопросе уборки снега.