Повышение уровня сахара в крови негативно отражается на всем человеческом организме. Но если обращать внимание на рацион питания, можно быстро улучшить состояние, уверены эксперты таблоида Daily Express.

Они ссылаются на медицинское исследование, в ходе которого одна группа добровольцев получала добавки с обычным черным перцем, а другая обходилась без них. Выяснилось, что данная специя значительно улучшает чувствительность к инсулину. Следовательно, понижает уровень сахара в крови.

Авторы публикации отмечают, что необходимо учитывать способность разных продуктов питания оказывать влияние на уровень глюкозы, чтобы поддерживать нормальное состояние организма.

В статье также приводится сообщение от Национальной службы здравоохранения Великобритании о развитии гипергликемии на протяжении нескольких дней или даже недель. При этом человек не ощущает повышения уровня сахара в крови до тех пор, пока оно не станет максимальным и опасным для организма.