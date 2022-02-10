Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, заявившая, что Лондон никогда не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, стала объектом насмешек для собственных граждан. В социальной сети Twitter они раскритиковали ее за столь глупую ошибку.

Так, пользователь Andy Willimott написал, что главе МИД стоило бы посетить уроки, которые британские университеты иногда проводят для политиков по их же просьбе. Это помогло бы в будущем избегать подобных ошибок.

«Это всё равно что спросить, признаёте ли вы британский суверенитет над Кентом и Сассексом, а в ответ услышать “никогда”», – написал читатель #SaveNasser.

Российский глава МИД Сергей Лавров назвал встречу с британской коллегой «переговорами немого с глухим». Он отметил, что Трасс так и «не услышала» объяснений РФ по «украинскому вопросу». Скорее всего, ее интересовал какой-то конкретный ответ, который точно не входит в интересы России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также рассказала о двух сенсациях, которые принесла совместная пресс-конференция Лаврова и Трасс.