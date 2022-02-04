Первым в мире самолётом с ракетами так называемого обратного старта, станет российский стратегический бомбардировщик Ту-160М. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на собственные источники в авиастроительной отрасли.

Ракеты обратного старта предполагают, что воздушное судно может сможет сбивать цели, которые находятся в его задней полусфере. Для этого на Ту-160М будет установлено соответствующее оборудования.

По мнению авиаэкспертов, новая возможность станет серьёзным преимуществом российского самолёта. Тем более, что разработку впервые применили на большом воздушном судне, которое в силу своего размера просто не в состоянии быстро развернуться носом к неприятелю.

Ранее в американских СМИ высоко оценили достоинства модернизированной версии ТУ-160. В частности, журналисты заявляли, что флот из таких самолётов, который есть у России пусть и небольшой, но крайне эффективный.