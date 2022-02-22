В Санкт-Петербурге пенсионеры и блокадники раскритиковали чиновников Смольного за некачественную уборку города от снега и наледи. По мнению жительницы блокадного Ленинграда Елены Лозгачевой, город во время войны убирали гораздо лучше, чем сейчас.

«Сосульки, наледь. Вы знаете, у меня такое впечатление, что жители, которые живут теперь, не любят город. Мы блокадники очень любили свой город, особенно после блокады. Вы знаете, как к больному относились, который выздоравливает», — рассказала пенсионерка.

Елена Лозгачева вспоминает о том, что сам подход к уборке любимого города у людей в прежние времена был другой. По ее мнению, тогда все работали ответственно, на совесть, а теперь – только «для галочки». Во время блокады было слышно, как чистят Ленинград, и этих звуков нет в современном Петербурге.

«Старались все сделать по-честному, по-настоящему, а теперь ведь все халтурят. Вот утро мы просыпались после блокады зимой и уже было слышно, как убирают улицу», — в заключение рассказала блокадница.

В городских масс-медиа не раз обсуждали тему недовольства петербуржцев по поводу некачественной работы коммунальных служб. Губернатор Петербурга Александр Беглов и его команда так и не смогли улучшить снегоуборочный процесс в мегаполисе. Перемещаться по заснеженным и обледеневшим улицам весьма проблематично, особенно маломобильным горожанам преклонного возраста. У жителей Северной столицы кончилось терпение – в Интернете появилась общественная петиция, призывающая к немедленному переизбранию градоначальника.