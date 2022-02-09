Пекин не выполнил взятые на себя обязательства по торговому соглашению за позапрошлый и прошлый годы. Каким образом стороны будут выходить из ситуации, власти США и Китая обсудят на одной из ближайших встреч. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки во время брифинга с журналистами.

Торговое соглашение между Китаем и США было подписано в январе 2020 года. До этого предыдущий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп фактически объявил Поднебесной торговую войны, когда ввёл большие пошлины для ввозимую из Китая продукцию. Позже стороны пришли к договорённости, что Пекин станет больше закупать американских товаров: в 2020 году на сумму свыше 76 миллиардов долларов, в 2021-м – на сумму, превышающую 123 миллиарда долларов.

Однако по мнению американской стороны, Китай свою часть договора так и выполнил.

Между тем, по оценкам аналитиков, товарооборот Китая и США вырос за последний год почти на треть. Сейчас он составляет более 750 миллиардов долларов. При этом увеличился, как импорт китайских товаров в США, так и импорт американских в Китай.