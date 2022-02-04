Украинский дрон, который посадила на своей территории Белоруссия, оказался не совсем обычным. Инцидент с беспилотным летательным аппаратом произошёл около двух недель назад, однако известно о нём стало только в начале февраля.

По информации Avia.pro, летательный аппарат внешне очень похож на дрон марки Spectator. Но при этом в его конструкцию внесены некоторые изменения. В частности, изменена хвостовая часть, нет законцовок на крыльях, изменён крепёж. Кроме того, окраска на разных элементах фюзеляжа различна. По мнению экспертов, это говорит о том, что манипуляции над дроном проводили в полевых условиях.

Отмечается и ещё один примечательный факт. Дроны Spectator, как правило могут пролетать, не больше 15 километров, однако посаженный с помощью средств радиоэлектронной борьбы беспилотник пролетел внутри Белоруссии целых 35 километров.

С какой целью украинский дрон залетел на территорию соседней страны не сообщается. По мнению экспертов, это может быть один из беспилотников, которые ВСУ регулярно запускает над непризнанными республиками Донбасса и который случайно залетел в Белоруссию.