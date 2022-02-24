В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год запланировано восстановить дорогу на проспекте Большевиков. Однако губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что это его достижения.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры опубликовал в своем Telegram-канале «Управление информацией» новость, что в этом году дорога на проспекте Большевиков будет отремонтирована в рамках национального проекта БКАД. В данную программу город попал после того, как должность профильного вице-губернатора занял бывший министр транспорта Максим Соколов.

Недавно Смольный заявил, что в Петербурге оперативно решаются проблемы с плохими дорогами. В 2021 году из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей, чтобы восстановить дорожное покрытие на вышеупомянутом объекте.

Следует признать, что несмотря на помощь фонда качество петербургских дорог не улучшается. Так, весной 2021 года в Петербурге обнаружили ямы на проезжей части размером в 4,15 млн квадратных метров. Однако отремонтировали всего четверть от этого.

Предстоящей весной ситуация на дорогах, вероятно, станет еще хуже. Бездействие губернатора Александра Беглова и неконтролируемая «уборка» коммунальщиков спровоцирует появление новых ям. Горожане жалуются на снег и наледь с начала зимнего сезона. Однако Смольный никак не реагирует на проблемы города. Петербуржцам приходится собственноручно расчищать тротуары и проезжую часть.

Напомним, активисты из организации «Молодой Петербург» не стали дожидаться властей и самостоятельно взялись за ремонт разбитого участка дороги на Гжатской улице.