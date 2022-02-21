МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики совместно с Министерством государственной безопасности продолжают операцию по зачистке украинских диверсионных групп у российских границ. Официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин рассказал, что эти подразделения пытались осуществить дерзкий прорыв на территорию России.

Напомним, что инцидент произошел в районе Новоазовска. Одна из групп вступила в боевые действия с военнослужащими и пограничниками РФ, в результате чего была уничтожена. Кроме того, подбиты две боевые машины пехоты, которые попытались эвакуировать диверсантов. По словам Басурина, группа была не одна и сейчас вооруженное столкновение с ними продолжается.

Также представитель Народной милиции заявил о гибели мирного жителя неподалеку от шахты «Трудовская» и ополченца НМ в районе Коминтерново в результате непрекращающихся обстрелов ВСУ.