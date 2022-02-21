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В Сети появилась видеозапись, сделанная с экшн-камеры украинского диверсанта, прорвавшегося в составе группы на территорию самопровозглашенной ДНР. Опубликовал ее телеграм-канал «Джокер ДНР», который также рассказал подробности диверсионной операции ВСУ и ее провала.

Автор публикации пояснил, что группа двигалась к таможенному пункту «Новоазовск», который планировалось захватить путем внезапного нападения из нейтральной зоны. В планы диверсантов также входила встреча со «слепцами из ОБСЕ» и сообщение о восстановлении контроля над участком границы между Украиной и Россией.

В результате разразился бой, в ходе которого диверсионная группа была уничтожена пограничниками и военнослужащими армии РФ. Кроме того, бойцы подбили две украинских БМП, которые намеревались эвакуировать своих солдат после неудавшейся операции. Киев уже выступил с опровержением информации о готовящейся диверсии.

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