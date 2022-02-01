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Обозреватель Виктор Баранец считает, что США и НАТО нагнетают ситуацию с Украиной. Об этом эксперт заявил в эфире передачи «60 минут».

По словам обозревателя, все события, которые имеют отношение к Украине и сообщениям о том, что Россия вот-вот осуществит «вторжение» в эту страну не являются случайными. Это заранее продуманная операция, которую Запад тщательно подготовил.

Баранец заявил, что уже есть информация о том, что всё творящееся вокруг США, НАТО и Украины было придумано в ЦРУ и Пентагоне. Операция получила название «Европейская решимость».

Целью же этой операции является решение стратегических задач США и НАТО. Украина выступает лишь в качестве прикрытия.

Недавно Виктор Баранец заявил, что альянс Польши, Украины и Великобритании станет проблемой для НАТО. По его словам, это станет очередных шагом к расколу.

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