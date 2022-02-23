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России не придется использовать ядерное оружие, чтобы одолеть НАТО. У нее и без этого имеется много хороших ракет, которых опасается Североатлантический альянс, сообщили эксперты китайского издания Baijiahao.

Они привели в пример зенитно-ракетные комплексы «Тор», способные справляться с функциями средств противоракетной и противовоздушной обороны. Авторы отметили, что ЗРК способен сбивать по четыре самолета НАТО за раз, что выглядит весьма устрашающе.

При этом «Тор» представляет собой маневренную технику, способную пройти где угодно и нанести удар по вероятному противнику с самой неожиданной позиции. Скорострельность этого комплекса сравнима лишь со «вспыльчивостью воинственного русского народа», поэтому успех его использования против НАТО гарантирован. Как и других ракетных систем, имеющихся в распоряжении РФ.

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