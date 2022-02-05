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Оформлен очередной крупный заказ индийских вооруженных сил по закупке противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Конкурс-М». Российские ПТРК будут производиться в Индии по лицензии. Об этом сообщает издание India Today. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Компания Bharat Dynamics Limited (BDL) и армия Индии 2 февраля подписали контракт на производство и поставку противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Конкурс-М» российской разработки. Общая сумма этого контракта составляет 31 318 млн рупий (420 млн долл.) и составляет более четверти общего портфеля заказов BDL от индийской армии.

Речь идет о покупке у российского производителя оригинального оборудования лицензии на местное производство противотанковых ракет 9М113М «Конкурс-М», запуске производства и оснащении этим оружием индийской армии.

Председатель и управляющий директор BDL Сиддхарт Мишра заявил, что произведенные в Индии ПТРК «Конкурс-М» также будут предлагаться на экспорт «в дружественные зарубежные страны». Для этого Bharat Dynamics увеличила свои производственные мощности, на которых пока что производятся ПТУР Nag и Amogha (индийской разработки) и Milan-2T (также по лицензии).

Индийские военные получат на вооружение ПТРК «Конкурс-М» местного производства в течение следующих трех лет. В прошлом, то есть в течение последнего десятка лет, эти ракеты закупались индийской стороной, но это не было связано с передачей технологий.

Такие сделки имели место с 2008 г., когда Индия приобрела 15 000 ракет на сумму примерно 14 млрд рупий (200 млн долл.). Три года спустя Индия заказала 10 000 ПТРК, заплатив за них 19 млрд рупий (250 млн долл.). Предыдущий по времени заказ был сделан в начале 2019 года на 7,6 млрд индийских рупий (105 млн долл.), при этом сборка готовых российских компонентов уже тогда стала осуществляться на территории Индии.

Противотанковый ракетный комплекс 9К113 «Конкурс-М» разработан российским КБ приборостроения им. Шипунова. Он состоит из пусковой установки и ракеты второго поколения семейства 9М113М «Конкурс». Отличительной чертой этого варианта является тандемная кумулятивная боевая часть с возможностью пробивать плиту из гомогенной стали толщиной 800 мм.

Противотанковая управляемая ракета «Конкурс-М» предназначена для поражения бронетехники, оснащенной динамической защитой. Пуск ПТУР может осуществляться с различных платформ, в том числе с БМП-2 и с наземных пусковых установок. Дальность полета ракеты «Конкурс-М» – от 75 до 4000 метров, время полета до цели составляет максимум 19 секунд.

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