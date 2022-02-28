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Американская компания Apple в 2021 году получила патенты на несколько новых устройств, которые могут в ближайшее время появиться на рынке. Одним из самых прорывных может стать компьютер, встроенный в клавиатуру.

Устройство позиционируется как замена планшетам и даже ноутбукам. Оно представляет собой стандартную клавиатуру, внутри которой находится “начинка” от настольных компьютеров Apple. Для работы на устройстве потребуется только монитор. При этом не нужна даже компьютерная мышь – в клавиатуру уже встроена сенсорная панель.

Среди преимуществ, о которых рассказывают СМИ, указывается относительно небольшой вес устройства и его компактность. Сообщается также, что документы на получение патента Apple подала ещё несколько лет назад.

По мнению экспертов, возможно, всё дело ограничиться только тестовыми экземплярами устройства, и в серийное производство оно не пойдёт. Как это нередко бывает с разработками любой крупной компании, особенно в IT-сфере.

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