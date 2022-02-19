Американские подводные лодки класса Virginia варианта Block V аналогичны российским “Ясень-М”. Но субмарина из США окажется мощнее и “вероятно, будет лучшей подводной лодкой всех времён”. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

Тем не менее в подлодке ВМС США журналисты издания нашли изъян – сверхзвуковые ракет Virginia варианта Block V получит не раньше, чем в конце текущего десятилетия. По мнению авторов статьи, в разработке такого оружия подводного базирования американцы сильно отстают, чего нельзя сказать о российском флоте. Подлодки класса “Ясень-М”, пишет издание, гиперзвуковые ракет получит раньше.

В плюсы же подводной лодка типа Virginia варианта Block V эксперты 19FortyFive ставят её малую акустическую заметность, а также улучшенное управление. Между тем в американской прессе самой совершенной субмариной на российском флоте сейчас называют подлодку К-560 “Северодвинск” (проект 885 “Ясень).