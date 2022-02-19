Гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат SR-72, который сейчас разрабатывает компания Lockheed Martin, станет уникальным. Аппарат сможет быстро добираться в любой регион и собирать там разведывательную информацию. Высокие скорости, на которых будет летать беспилотник, сделают его фактически неуязвимым для ракет. Об этом пишет журналист Стив Балестриери для журнала 19FortyFive.

По мнению автора статьи, до любой точки Европы или Азии SR-72 сможет добраться за полтора часа. Кроме разведывательного оборудования, на нём могут разместить высокоточное оружие, которое сделает беспилотник эффективной боевой единицей.

Но пока о рабочих прототипах нового летательного аппарата особой информации нет. По мнению журналиста, главная проблема, с которой, вероятно, столкнулись конструкторы, – установка двигателя, который сможет работать в широком скоростном диапазоне.

По предварительной информации SR-72 сможет разгоняться примерно до 7 тысяч километров в час. Новый беспилотник должен стать преемником SR-71, который по скорости уже превосходит истребители.