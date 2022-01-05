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Военный аналитик Петр Акопов считает, что НАТО намеревается превратить Финляндию в «новую Украину». Об этом сообщает издание РИА Новости.

Согласно заявлению аналитика, Финляндия после распада СССР старается сохранять нейтральность и не проводить агрессивной политики. Однако недавно в стране заявили о своём праве вступить в НАТО, если такое желание возникнет.

Как считает Акопов, подобное заявление было сделано на фоне того, что президент РФ Владимир Путин требует от НАТО гарантий безопасности. В требованиях Путина речь шла об Украине и других постсоветских странах, но в Финляндии решили, что это относится и к ним, и поспешили отреагировать.

Также аналитик заявил, что НАТО пытается угрожать России новым «полем игры» – Финляндией, которую можно вовлечь в конфронтацию с Москвой. Россия, как указал Акопов, никому не угрожает, но спокойно смотреть на это не будет.

Недавно политолог Николай Межевич рассказал, как России следует отреагировать на возможное вступление Финляндии в НАТО. По его словам, в первую очередь нужно укрепить Балтийский флот.

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