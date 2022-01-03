Финляндия своими высказываниями о возможном вступлении в НАТО распространяет угрозу на Санкт-Петербург и на весь север России. Она вознамерилась вернуться в далекий 39 год прошлого столетия, считает политолог Николай Межевич.

Он уверен, что Москве нужно предпринимать меры в ответ на вступление Финляндии в Североатлантический альянс. Так, одним из важнейших задания станет укрепление Балтийского флота.

По словам политолога, Финляндия, которая еще пару лет назад не демонстрировала столь враждебного отношения к РФ, переняла риторику у Швеции. Стокгольм в последнее время только и говорит о возможном «нападении России», хотя прекрасно понимает, что никто на него наступать не собирается.

Сейчас антироссийским вирусом заразилась и Финляндия, принимающая решение о приобретении истребителей-бомбардировщиков, которые станут серьезной угрозой для северных регионов РФ. Усиление Балтийского флота и сокращение разрыва между Кронштадтом и Калининградом позволит существенно уменьшить риски.