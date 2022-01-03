читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Финляндия своими высказываниями о возможном вступлении в НАТО распространяет угрозу на Санкт-Петербург и на весь север России. Она вознамерилась вернуться в далекий 39 год прошлого столетия, считает политолог Николай Межевич.

Он уверен, что Москве нужно предпринимать меры в ответ на вступление Финляндии в Североатлантический альянс. Так, одним из важнейших задания станет укрепление Балтийского флота.

По словам политолога, Финляндия, которая еще пару лет назад не демонстрировала столь враждебного отношения к РФ, переняла риторику у Швеции. Стокгольм в последнее время только и говорит о возможном «нападении России», хотя прекрасно понимает, что никто на него наступать не собирается.

Сейчас антироссийским вирусом заразилась и Финляндия, принимающая решение о приобретении истребителей-бомбардировщиков, которые станут серьезной угрозой для северных регионов РФ. Усиление Балтийского флота и сокращение разрыва между Кронштадтом и Калининградом позволит существенно уменьшить риски.

Вам может понравиться

США открыли охоту на российские беспилотники в Сирии и на Донбассе

Соединенные Штаты открыли настоящую охоту на российские беспилотные аппараты. В Сирии и на востоке Украины они сбили и захватили около двух десятков дронов, которые были тут же подвергнуты тщательному изучению.

The Sun: Россия готовит “короткую, но острую войну” против Украины

«Война против Украины», которую якобы готовит Россия, будет «короткой и острой», пишет британское издание The Sun. Авторы отмечают, что «нападение» может начаться уже на днях – в период новогодних и

Sina: Попытка Японии вернуть Курилы силой приведет к потере Хоккайдо

Силовой сценарий «возвращения Курильских островов», о котором все чаще стали говорить японские политические деятели, завершится поражением Страны восходящего Солнца и потерей Хоккайдо, уверены авторы китайского издания Sina. Они напомнили, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 января – небольшой снег, до -7 °C | город Мытищи: погода, 3 января – пасмурно, до -9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 января – небольшой снег, до -11 °C | Королев: погода, 3 января – облачно с прояснениями, до -5 °C | Подольск: погода, 3 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Армавир: погода, 3 января – облачно с прояснениями, до 0 °C |