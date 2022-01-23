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Жительница Великобритании рассказала, почему в стране собираются снять ограничения, которые были введены из-за коронавируса.

Как сообщается, на следующей неделе в Великобритании станет необязательным носить маску и работать в удалённом режиме. Согласно официальной причине, страна преодолела пик заболеваемости коронавирусом. По словам британки, дело совсем не в том, что в стране улучшилась эпидемиологическая ситуация.

Дело, как она рассказала, в менталитете местных жителей. Так, в Великобритании не было волнений по поводу вводимых ограничений или из-за их отмены. Из-за этого ни в магазинах, ни в транспорте не навязывали ношение масок и если кто-то без маски, то на него не обращали внимания. Тем не менее, носить маски в помещениях все давно привыкли. Кроме того, в стране не требуется для прохода в учреждения QR-код, за исключением ночных клубов.

Как отметила женщина, это не означает, что британцы не верят в коронавирус. Она указала, что в стране более 80% привитых.

Недавно мы сообщали, что в Великобритании шесть компаний перейдут на четырёхдневную рабочую неделю. Планируется, что к ним присоединятся и другие компании.

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