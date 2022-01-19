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В Великобритании некоторые компании планируют принять участие в эксперименте, в рамках которого сотрудники будут трудиться всего лишь четыре дня в неделю.

Как сообщается, длиться этот эксперимент будет на протяжении шести месяцев. При этом заработную плату никому сокращать не будут. Регистрация для желающих поучаствовать в эксперименте продлится до конца марта.

Известно, что в эксперименте уже выразили желание принять участие шесть компаний. Кроме того, в дальнейшем предполагается, что к проекту присоединятся еще пара десятков различных компаний.

Организаторы указали, что используется модель «100:80:100». То есть, работники получают 100% оплату своего труда за 80% рабочего времени, при этом они должны поддерживать не менее 100% производительности труда.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании провели испытания реактивного костюма. С помощью этого костюма была доставлена плазма пострадавшему в горах.

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