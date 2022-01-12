Депутат Владимир Жириновский заявил, что миллионы американцев будут вынуждены покинуть свою страну из-за дискриминации. Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

Жириновский заявил, что в США нарастают межнациональные противоречия, также он отметил «культуру отмены». Депутат считает, что американские власти уже потеряли контроль над межэтническими разногласиями. В итоге это привело к тому, что представители цветных меньшинств – афроамериканцы, мексиканцы, и так далее, фактически запрещают белому населению отстаивать свои ценности и традиции.

Из-за этого уже в ближайшем будущем белым американцам придётся покинуть США и перебраться в другие страны. Жириновский считает, что это может произойти в ближайшие 10 лет. Он предположил, что Россию могут даже попросить поселить в Сибири несколько миллионов американцев.

Недавно американцы заявили, что о никому не нужной Украине слишком много новостей. Они предложили Байдену сделать Украину штатом США.