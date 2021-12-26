Американское издание The Washington Post опубликовало интервью с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Тот, в частности, рассказал, что Москва имеет превосходство над Украиной в Азовском море и в любой момент может оказывать давление на прибрежные города.

Читатели издания в комментариях написали, что пора бы президенту Джо Байдену переносить Украину в пустыню Мохаве и превращать ее в новый американский штат. Потому что новостей о никому не нужной далекой стране становится больше, чем о событиях в Соединенных Штатах.

«И вот это то, чем сейчас США в основном озабочены? Перед этой беспомощной администрацией стоят несколько более важных проблем, чем Украина», – гневно написал один из комментаторов.

Другие пользователи заявили, что за 30 лет Украину так и не удалось сделать демократическим государством. Это «геополитическое болото» Соединенным Штатам абсолютно не нужно. Оно является «мертворожденной страной», которая даже под внешним управлением неспособна развиваться.