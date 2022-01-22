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Общественный деятель и адвокат Ирина Баханович подвергла резкой критике деятельность губернатора Петербурга Александра Беглова в сфере уборки города от снега и наледи. Юрист убеждена, что за некачественную работу коммунальщиков и катастрофу под ногами горожан градоначальник несет личную ответственность.

Адвокат пожаловалась на состояние сквера на набережной реки Смоленки в Василеостровском районе Петербурга, где еще недавно губернатор Беглов устраивал пиар на обустройстве данной территории. По словам Баханович, теперь там опасно ходить, поскольку место отдыха превратилось в настоящий каток, как и весь остальной город.

«Остановки транспорта, пешеходные переходы — это просто квест, который и здоровому человеку сложно пройти. Кого я считаю ответственным? Губернатора!», — заявила Ирина Баханович.

Из-за некачественной работы Комблага, бездействия чиновников Смольного и лично губернатора Александра Беглова петербуржцы ежедневно рискуют оказаться в больнице. Ранее депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский писал о халатности коммунальщиков и том, что в его Василеостровском районе нет ни дворников, ни спецтехники.

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