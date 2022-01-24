В этом году рост промышленности Петербурга достиг чуть выше 7%. Однако малый и средний бизнес по-прежнему в тяжелом экономическом положении. Из-за антиковидных ограничений Смольного многие предприятия закрываются.

Руководитель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик рассказал, что индекс промышленного производства оценили в 107,1%. В декабре были традиционные повышенные отгрузки.

Однако городской бизнес сейчас находится в критическом состоянии. Причиной тому стали антиковидные ограничения и отсутствие финансовой поддержки для предпринимателей. Заведения общественного питания, кинотеатры и многие другие сферы сейчас нуждаются в помощи Смольного, но городская администрация не оказывает мер поддержки. Из-за этого многим заведениям пришлось закрыться.

Предприниматели не раз заявляли, что введение QR-кодов совместно с ограничением работы приведет к сокращению дохода организаций, и просили перенести «пропускной режим». Однако губернатор Александр Беглов не прислушался к представителям городского бизнеса. Теперь они теряют половину прибыли.

Ресторатор Александр Коновалов ранее заявлял, что ограничительные меры Смольного не относятся к борьбе с коронавирусом. По его мнению, политика Беглова направлена на уничтожение городского бизнеса.