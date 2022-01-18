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Российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко заразился омикроном и решил поделиться на своей странице в Facebook о том, как протекает болезнь.

Штамм омикрон имеет новый вид течения болезни, другие симптомы и высокую заразность. Чуйко подчеркнул, что, не глядя на результаты теста, сложно даже подумать о коронавирусе, так как этот штамм сильно отличается от предыдущих вариантов.

Реаниматолог добавил, что омикрон-штамм коронавируса имеет очень короткий инкубационный период, всего один-три дня. Заболевание начинается с легкого насморка, реже с кашля. Кашель обычно появляется уже в ходе выздоровления. Также почти не отмечается потеря обоняния, однако у некоторых заразившихся наблюдается ларингит с изменением голоса.

Чуйко призвал жителей России скорректировать свои планы исходя из ситуации с омикрон-штаммом. Он считает, что из-за высокой заразности омикрона большая часть населения переболеет уже в ближайшее время.

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