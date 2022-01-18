Юрист Юрий Аванесов рассказал, за что у россиян могут забрать жильё. Его слова передаёт агентство «Прайм».

Как отмечается, если жильё у россиянина является единственным местом, которое подходит для постоянного проживания, то забрать в случае наличия задолженностей его нельзя. Однако существуют некоторые исключения. Это касается тех ситуаций, когда жильё было заложено в банке и вместе с этих его взяли в ипотеку. Тогда на квартиру будет осуществлено взыскание для того, чтобы исполнить обязательства, которые обеспечиваются ипотекой.

Кроме того, если жильё также является единственным местом для проживания, однако оно имеет площадь, которая намного больше социальной площади, необходимой для проживания, взыскание также могут сделать. Осуществят взыскание и в том случае, если человек намеренно сделал это жильё единственным годным для проживания.

Ранее специалисты рассказали, что за некоторые подарки придётся заплатить налог. К примеру, это это недвижимость или автомобили, которые были подарены.