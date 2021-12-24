читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Указ» Татьяна Пахтова сообщила, что существуют подарки, за которые придётся заплатить. Её слова передаёт издание «Прайм».

Пахтова указала, что представить Новый год без подарков невозможно, и, как правило, платить за них не требуется. Но существуют некоторые категории подарков, за которые придётся уплатить НДФЛ в обязательном порядке.

Речь идёт о тех случаях, когда в дар преподносится недвижимое имущество, транспорт, акции, а также в некоторых других случаев. Но, если подарок был сделан близким родственником, то уплачивать НДФЛ нет необходимости. В ситуации, когда банк дарит своему клиенту акцию компании, то налог оплачивает сам банк, а не клиент.

Специалист также отметила, что если не родственник дарит дорогой подарок, а одаряемый является должностным лицом, то от подарка лучше отказаться. Это могут посчитать за взятку, так как чёткой границы между подарками и взятками нет.

Ранее мы сообщали, что активисты в Санкт-Петербурге дарили жителям города подарки и желали нового губернатора. Как отмечается, нынешний глава города не справляется со своими обязанностями.

Вам может понравиться

Жириновский подтвердил задержание бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Натарова

Бывшего депутата Госдумы от ЛДПР, а ныне зампреда Законодательного Собрания в Красноярском крае Сергея Натарова задержали из-за уголовного дела в отношении сына, заявил глава партии Владимир Жириновский. Напомним, что Антон

NetEasе: Пилоты НАТО впадают в панику при встрече с истребителями российских ВКС над Черным морем

Натовские пилоты испытывают серьезный психологический дискомфорт из-за встреч с российскими летчиками над Черным морем, сообщило китайское издание NetEase. Авторы поясняют, что у многих военнослужащих США и Альянса начинаются нервные срывы

Пользовательница Reddit унизила младшую сестру, заставив публично признаться в отправке сообщений её мужу

Пользовательница Reddit с ником roses323 рассказала о том, как она унизила свою младшую сестру. По словам женщины, она недавно ушла от мужа, но расставание далось ей тяжело, она сильно переживала
  • Анна
  • 24.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 декабря – снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 24 декабря – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -9 °C | Подольск: погода, 24 декабря – пасмурно, до -11 °C | Армавир: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -4 °C |