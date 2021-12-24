Адвокат Московской коллегии адвокатов «Указ» Татьяна Пахтова сообщила, что существуют подарки, за которые придётся заплатить. Её слова передаёт издание «Прайм».

Пахтова указала, что представить Новый год без подарков невозможно, и, как правило, платить за них не требуется. Но существуют некоторые категории подарков, за которые придётся уплатить НДФЛ в обязательном порядке.

Речь идёт о тех случаях, когда в дар преподносится недвижимое имущество, транспорт, акции, а также в некоторых других случаев. Но, если подарок был сделан близким родственником, то уплачивать НДФЛ нет необходимости. В ситуации, когда банк дарит своему клиенту акцию компании, то налог оплачивает сам банк, а не клиент.

Специалист также отметила, что если не родственник дарит дорогой подарок, а одаряемый является должностным лицом, то от подарка лучше отказаться. Это могут посчитать за взятку, так как чёткой границы между подарками и взятками нет.

Ранее мы сообщали, что активисты в Санкт-Петербурге дарили жителям города подарки и желали нового губернатора. Как отмечается, нынешний глава города не справляется со своими обязанностями.