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Врач-гериатр, невролог и нейрофизиолог Валерий Новоселов рассказал об истории болезней Владимира Ленина. Его слова передаёт издание «Московский комсомолец».

Как сообщается, в «Дневнике врачей Ульянова» содержатся сведения о здоровье Ленина с 28 мая 1922 года до его смерти. Ведением документа занимались по очереди три невролога. Новоселов рассказал, что в то время с Лениным всегда были медики, а в доме и по его периметру дежурили охранники.

За несколько дней до смерти, согласно информации из дневника, Ленин побывал в лесу. 21 января 1924 года он спал днём, в 17:30 он начал часто и прерывисто дышать, температура тела возросла до 37 градусов. Через полчаса его состояние начало ухудшаться. В 18:50 произошла остановка дыхания.

Всего в дневнике 410 листов, которые были засекречены. Отмечается, что в 1999 году племянница Ленина попросила продлить на 25 лет засекреченность дневников. Закончится это ограничение в 2024 году. Несмотря на засекреченность, Новоселов смог получить этот дневник и полностью изучить его.

Недавно личный переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко заявил, что СССР можно было сохранить. В этом мог помочь конфедеративный союз.

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