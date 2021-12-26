Личный переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко считает, что возможность сохранить СССР в прошлом была. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Согласно заявлению Палажченко, сохранить СССР можно было благодаря конфедеративному союзу. Такое соглашение позволяло сохранить единые вооружённые силы, а также не допустить ряда других проблем. В частности, это касается ВМФ и ядерного оружия. Переводчик уверен, что такой вариант был бы лучше, тем более если смотреть на ситуацию спустя 30 лет. Палажченко рассказал, что некоторые республики были согласны подписать необходимый документ.

Некоторые другие политики также заявляют, что были способы, которые позволили бы не допустить развала СССР. Однако эксперты уверены, что крах СССР был неизбежен. С другой стороны, это позволило России стать независимым государством и укрепить свою государственность.

Ранее военные аналитики информагентства Observador заявили, что Владимир Путин намеревается воссоздать сферу влияния СССР. Такой вывод был сделан на основании требований Путина к США и НАТО.