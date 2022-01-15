После «недели дипломатии» у российского президента Путина по-прежнему есть богатый выбор для достижения своих целей, при том, что у многих европейцев проявляется сочувствие к России. Об этом пишет нидерландское издание Volkskrant. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Женева, Брюссель, Вена. Неделя напряженной дипломатии между странами Запада и Россией завершилась предупреждениями о войне и кибератаке на украинские государственные учреждения.

“Весной прошлого года Россия начала развертывание войск вдоль границы с Украиной. Этот шаг был предпринят вскоре после того, как президент Украины Зеленский расправился со связанным с Путиным украинским олигархом Медведчуком и закрыл три его телеканала. Теперь говорят о еще большем наращивании войск. В декабре Москва обвинила Украину в «подготовке геноцида» и предъявила США ультиматум: вывести свою натовскую военную инфраструктуру к границам 1997 года и дать письменные гарантии, что Грузия и Украина никогда не станут членами НАТО”, – пишет Арнаут Брауер, автор Volkskrant.

По утверждениям Брауера, расплывчатое обещание этим странам, данное на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, висит жерновом на шее многих европейских политиков. Никто не думает о выполнении этого обещания. Но прямой отказ тоже не вариант, потому что свободный выбор стран считается краеугольным камнем европейского порядка. Это знает и Россия, что сразу же поставило вопрос о том, что российские требования лишь готовят путь к более жестким мерам.

Москва еще окончательно не закрыла дверь для дальнейших переговоров. Решение за президентом Путиным. Его подход, который способен уничтожить Украину в военном отношении и Европу в дипломатическом плане, в полной мере использует тактическое преимущество России.

За якобы «единым фронтом», продемонстрированным США и европейскими союзниками на этой неделе, стоят слабость и разногласия Запада. В настоящее время в распоряжении европейцев есть только небольшие высокотехнологичные армии, и они сделают почти все политические шаги, чтобы предотвратить войну. Они зависят от российского газа, их элиты экономически переплетены с Россией гораздо сильнее, чем американские. Это уже приводит к горячим дебатам среди союзников о том, какими должны быть новые «жесткие санкции» против России.

Германия давно выбрала Москву, а не Киев, одобрив новые российские трубопроводы (Северный поток I и II) в обход Украины. В западноевропейских левых и правых популистских кругах, а также у значимой части корпоративного мира есть симпатии к России и Путину – и не только среди бывших немецких, французских и австрийских политиков. В ряде стран Европы подозрительность к США столь же велика, как и к России.

На этом фоне у Путина богатый выбор вариантов. Он может вести переговоры дальше, чтобы увидеть, что осуществимо. Уже высказываются предположения, что Запад может официально заявить, что о членстве Украины сейчас не может быть и речи.

Что касается военных вариантов, то между крупным вторжением в Украину и сохранением статус-кво (вялотекущего конфликта на востоке Украины) есть много вариантов, которые снижают военные риски и затраты, но сохраняют давление. В конце концов, Украина стоит особняком в военном отношении и не застрахована от политической дестабилизации.

Министр иностранных дел Сергей Лавров настаивает на том, чтобы присутствие НАТО у границ России, вызванное «высокомерием и отсутствием здравого смысла», быстро прекратилось. Он хочет письменный ответ в течение недели, заявив, что «у нас кончилось терпение». Его немецкая коллега Анналена Бербок приедет во вторник в Москву и намерена настаивать на том, что «дипломатия, особенно во время кризиса, требует большой настойчивости, терпения и крепких нервов».