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Депутат петербургского Заксобрания от фракции КПРФ Ирина Иванова недовольна качеством уборки снега в городе. Он заметила, что бюджет на такого рода работы был выделен куда больший, чем в 2021-2020 годах, но эффекта нет. Между тем горожане не перестают жаловаться на бездействие Смольного и губернатора Александра Беглова.

«Мы бюджет приняли 2022 года. Естественно достаточно этих средств, если они не заявляли больше. Значит, давайте, справляйтесь. Можно говорить о чем угодно. Что у нас не хватает дворников. Это проблема. Но мне кажется, что если у нас не хватает специальных средств, то тогда объясните, почему», –  считает парламентарий.

Помимо этого Иванова отметила, что в Петербурге нет четкого контроля системы снегоуборочных работ.

 «Должна быть просто система, а мы все время кого-то гоняем. Дворник должен знать, что ему надо выйти и почистить то, и то, и посыпать песком. Машинист должен знать, что ему нужно выехать в пять утра и почистить», – предположила депутат.

Чтобы решить проблему, по мнению парламентария, нужно создать специальную рабочую группу, которая бы контролировалась комиссией по городскому хозяйству.

 «Мы хотели бы создать рабочую группу по поводу уборки территории совместно с другой комиссией, которая по городскому хозяйству», – подытожила депутат ЗакС.

Интересно, что в рамках данной инициативы в ЗакСе будут «не против» послушать отчеты Жилкома и Комблага о проделанной работе.

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