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Самолёт США, доставивший на Украину вооружение, зашёл в воздушном пространстве России. Об этом стало известно порталу avia.pro.

Как сообщается, прошедшей ночью самолёт доставил на Украину разное вооружение и боеприпасы. Эта помощь от США составила примерно 100 тонн. После разгрузки самолёт вылетел из киевского аэропорта, зашёл в воздушное пространство Белоруссии, сделал разворот и зашёл в российское воздушное пространство.

Согласно последней информации, самолёт всё ещё находится в пространстве России. Как выяснил Telegram-канал «Записки охотника», самолёт принадлежит Транспортному командованию США. Указывается, что это тот же самолёт, который ранее доставил на Украину системы Javelin и прочее вооружение.

Причины, по которым Россия разрешила доступ самолёту, неизвестны. Цель захода самолёта в пространство России также не указывается.

Недавно мы сообщали, что на Украине приземлился британский самолёт C-17. Предполагается, что он мог доставить ракеты Brimstone.

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