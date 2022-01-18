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В Киеве приземлился военно-транспортный самолет C-17, принадлежащий Королевским ВВС Великобритании. Он мог доставить на Украину ракеты Brimstone, предполагает портал Avia.Pro.

Отмечается, что Лондон обещал передать эти боезаряды своим киевским «партнерам» еще осенью прошлого года, однако возникла неизвестная заминка. Не исключено, что сейчас Британия все же выполнила свое обещание.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон намеревается начать поставки на Украину своих противотанковых комплексов. Вместе с ними в страну должны прибыть инструкторы, которые научат украинских военных пользоваться этим видом вооружения. Это станет частью операции ORBITAL, которую британские военные проводят на украинской территории.

Авторы публикации отмечают, что словам Уоллеса верить нельзя. Вполне вероятно, что Украина действительно получила ПТРК. Но так как реально угрозы нападения со стороны России нет и она существует лишь в фантазиях НАТО, эти комплексы будут задействованы на Донбассе. В этой ситуации Москве останется лишь снабдить ополчение своим вооружением – зенитно-ракетно-пушечными «Панцирями», системами РЭБ и прочим.

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