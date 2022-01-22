Жительница Петербурга, выписанная из больницы с симптомами коронавируса, скончалась в возрасте 87 лет. Ее внучка обратилась в прокуратуру после того, как сотрудники клиники потребовали заплатить за переливание крови для бабушки.

Пенсионерка Валентина Алексеевна поступила в больницу с переломом бедра. Петербурженке назначили операцию и переливание крови, однако потребовали от внучки Дарьи заплатить за услугу 6 тысяч рублей. Тогда она обратилась в Комздрав с жалобой.

При этом пожилую женщину выписали из больницы с подозрением на коронавирус: пенсионерка кашляла, хрипела и была дезориентирована. На следующий день реанимобиль отвез ее в другую больницу, где врачи пытались спасти жизнь Валентины. Несмотря на усилия медиков, этим утром она скончалась.

На этом фоне 26-я больница, где пенсионерке делали операцию, столкнулась с проверками, а жалоба Дарьи поступила сразу в три инстанции: ФОМС, прокуратуру и МВД.

Инцидент с пенсионеркой подчеркнул бездействие Смольного и губернатора Александра Беглова на фоне проблем в Петербурге. Так, помимо наледи, которая неоднократно приводила к травмам среди населения, власти продемонстрировали неспособность сдержать распространение коронавируса: Северная столица вновь установила рекорд по количеству зараженных, зафиксировав 8,5 тысяч пациентов с COVID-19.