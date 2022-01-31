За несколько дней до начала Олимпиады в Пекине в столице Китая зафиксировали самое большое за долгое время число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это стало для китайских властей поводом закрыть некоторые территории города на локдаун.

При этом жители столицы должны теперь будут сдать тесты на коронавирус. Уточняется, что 20 случаев заражения коронавирусом на многомиллионную столицу Китая – это самый большой показатель с июня 2020 года. К тому времени в Поднебесной раньше, чем в остальных странах, удалось фактически остановить пандемию.

В начала февраля в Пекине стартую Олимпийские игры, и в власти КНР серьёзно обеспокоены возможной вспышкой заражений коронавирусом. Медики Китая уже выявили 36 случаев инфицирования у спортсменов и сотрудников, работающих на олимпийских объектах. При этом речь в большинстве случаев идёт о приезжих атлетах и членах делегаций – коронавирус у них выявили по прилёту в аэропорт столицы Китая.