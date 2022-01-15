«Невский экологический оператор», который с января 2022 года отвечает за вывоз отходов из Петербурга по назначению Смольного, не справляется с возложенными на него обязанностями. Такое мнение выразил глава северо-западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук.

По его словам, одна из основных задач, которая стояла перед НЭО – контроль за бесперебойной перевозкой мусора до места его захоронения или переработки.

«Оператор должен был сделать так, чтобы перевозчики до конца довозили мусор, чтобы полигонов или заводов по переработке мусора хватало, чтобы было все прозрачно и видно из какого места образования мусора до какого места захоронения или переработки мусора этот самый мусор доезжает», — объясняет эксперт.

Шевчук отметил, что региональный оператор не смог организовать данный процесс. В частности, из-за того, что НЭО не перезаключил договора со старыми перевозчиками, ему пришлось привлекать новых подрядчиков, которые не справляются с объемами работ, из-за чего во дворах скапливается мусор. Помимо прочего, у НЭО нет собственных мусороперерабатывающих заводов.

«Оператор не был готов к тому, что придется вручную управлять мусорными потоками. Они к этому не готовились, они этого не знают, они этого не умеют», — добавил Шевчук.

Эксперт отметил, что основными результатами работы единого мусорного оператора должны быть чистый город и трансформация мусора в перерабатываемое сырье, которое потом можно использовать повторно. Однако сейчас этого не происходит, и по факту НЭО – лишь посредник в переводе средств со счета на счет.

«Речь идет о переходе этой отрасли из сферы оказания коммунальной услуги в сферу обычного производства, когда мусор становится сырьем, когда заводы работают как нормальные заводы по лесообработке, по горной добыче или по выплавке металла, то есть, они делают сырье, товар, который потом продают, и с этого и живут», — подытожил эколог.

По данным Интернет-проекта «Экопротест», мусорные перевозчики на ежедневной основе должны вывозить мусор с 20 тысяч адресов, однако пока данный объем работы практически не выполним, учитывая имеющиеся у них ресурсы. Помимо НЭО, петербуржцы винят в сложившейся ситуации и администрацию Беглова.