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Правозащитник Никита Сорокин поделился своим мнением касательно развития Санкт-Петербурга. По словам эксперта, ожидать процветания Северной столицы при губернаторе Александре Беглове не стоит. Он напомнил, что все ключевые посты в Петербурге занимают ставленники градоначальника.

Руководитель движения «Честный Петербург» Никита Сорокин обвинил градоначальника в кумовстве. Более того, правозащитник напомнил, что Александр Беглов в 2021 году полностью взял контроль над петербургским парламентом и привел в Смольный полных профанов.

«Всех чиновников из Курортного района он притащил к себе независимо от их квалификации. Он подмял под себя Законодательное Собрание, у нас в принципе теперь отсутствует законодательная власть, она уничтожена – законодательной властью руководит экс-вице-губернатор Беглова. И что мы хотим? Какой политики нормальной мы хотим? Жить хорошо мы не будем, пока вот это вот все происходит», – уверен Сорокин.

Напомним, после избрания Беглова губернатором Санкт-Петербурга ключевые должности стали постепенно занимать выходцы из Курортного района, которым когда-то руководил сам Александр Беглов. Так, по итогам выборов в 2021 году, прошедших с многочисленными нарушениями, в Законодательное Собрание пришли лояльные Беглову персоны: например, нынешний спикер ЗакСа Александр Бельский. По мнению многих экспертов, этот маневр помог Беглову сконцентрировать власть в своих руках и продвигать свою политику, избегая возможной критики со стороны региональных парламентариев.

Тем не менее, в экспертном сообществе отмечают лишь ухудшение состояния Петербурга при губернаторе Александре Беглове, обозначая такие проблемы, как мусорная реформа, провал сезонной уборки города, постоянно растущие цены на общественный транспорт и недвижимость.

Эксперты также отметили низкую вакцинацию и высокую смертность от коронавирусной инфекции в Петербурге по сравнению с другими крупными мегаполисами, в частности – Москвой.

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