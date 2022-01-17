Развитие отношений между Японией и Россией в энергетическом и других секторах входит в сферу национальных интересов Токио, заявил премьер-министр Фумио Кисида. Также он высказался в том духе, что правительство должно добиваться новых переговоров с РФ, чтобы заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны.

На заседании нижней палаты парламента премьер упомянул и территориальные проблемы. Они, по его словам, также должны быть решены в ходе новых переговоров с Москвой.

Напомним, что Россия и Япония до сих пор не подписали соглашение о мире по результатам Второй мировой. Токио выставил для этого условие по возвращению островов Курильской гряды – Шикотана, Хабомаи, Кунашира и Итурупа. Для Москвы это является неприемлемым. Она предложила совместно развивать Курилы, причем пригласила к сотрудничеству и другие государства. Однако заявила, что передавать острова никому не намерена.