Российские пенсионеры в скором времени смогут получить новую разовую выплату. Это стало известно изданию PRIMPRESS.

Как сообщается, размер пособия равняется 10 тысячам рублей, однако для его получения россиянам необходимо выполнить два условия. Так, необходимо быть получателем пенсии по старости. Кроме того, требуется полностью вакцинироваться от коронавируса.

С инициативой насчёт новой выплаты выступил депутат Госдумы Василий Власов. Он заявил, что направил письмо с просьбой о введении выплаты премьер-министру Михаилу Мишустину. Отмечается, что уже 18 января состоится заседание нижней палаты, что означает, что пособие может появиться уже после этой даты. В Совете Федерации введение этой выплаты поддержали, отметив необходимость помощи пенсионерам.

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