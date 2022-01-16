читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские пенсионеры в скором времени смогут получить новую разовую выплату. Это стало известно изданию PRIMPRESS.

Как сообщается, размер пособия равняется 10 тысячам рублей, однако для его получения россиянам необходимо выполнить два условия. Так, необходимо быть получателем пенсии по старости. Кроме того, требуется полностью вакцинироваться от коронавируса.

С инициативой насчёт новой выплаты выступил депутат Госдумы Василий Власов. Он заявил, что направил письмо с просьбой о введении выплаты премьер-министру Михаилу Мишустину. Отмечается, что уже 18 января состоится заседание нижней палаты, что означает, что пособие может появиться уже после этой даты. В Совете Федерации введение этой выплаты поддержали, отметив необходимость помощи пенсионерам.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля будет проиндексирована социальная пенсия. Индексация составит рекордные 7,7%.

Вам может понравиться

Немецкий депутат Рот назвал главную цель Путина

Россия выступает против однополярного мира и собирается вернуть весь мир в прошлый век, заявил депутат бундестага Михаэль Рот. По его словам, Европа не должна этого допускать. «Европейскому союзу нельзя допустить,

Названы симптомы, отличающие “Омикрон” от других штаммов коронавируса

Новый штамм коронавируса «Омикрон» уже начал свое распространение по территории России. В этой связи граждане страны должны знать основные симптомы, которые отличают от пока еще господствующей здесь «Дельты» и других

Россия готова к началу зачистки Сирии от американских военных и боевиков

Военно-технические меры, предпринимаемые в ответ на отказ США выполнять требования по гарантиям безопасности, распространятся и на Сирию. В этой стране ВС РФ займется зачисткой территории от американских войск, которые туда
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 января – облачно с прояснениями, до -3 °C | город Мытищи: погода, 16 января – пасмурно, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 января – облачно с прояснениями, до -5 °C | Королев: погода, 16 января – пасмурно, до -3 °C | Подольск: погода, 16 января – облачно с прояснениями, до -4 °C | Армавир: погода, 16 января – небольшой снег, до -1 °C |